Ротань отказался подписывать дебютанта сборной Украины

Защитник Александрии Александр Мартынюк может вскоре сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Полесье, которое интересовалось украинцем, отказалось подписывать футболиста.

Мартынюк был в писке пожеланий Руслана Ротаня, который сейчас работает в Полесье. Однако житомирский клуб вышел с переговоров.

Александр, вероятно, продолжит карьеру в Металлисте 1925. Александрия приняла предложение харьковского клуба.

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В этом сезоне Мартынюк провел за Александрию 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что футболист дебютировал за сборную Украины 10 июня в матче с Новой Зеландией (2:1). На 66-й минуте он заменил Богдана Михайличенко и отметился победной голевой передачей на Александра Зинченко.

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