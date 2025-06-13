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Футбол

Забарный согласовал контракт с ПСЖ

Илья близок к переходу во французский гранд.
Сегодня, 10:10       Автор: Митя Шитко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Футболист Борнмута Илья Забарный находится в шаге от перехода в ПСЖ.

Как сообщает журналист Николо Скира, украинский защитник уже согласовал личные условия контракта с клубом, который будет рассчитан до 2030 года.

Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года после трансфера из Динамо за 22,7 млн евро. Контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Илья провел 39 игр на клубном уровне, сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ.

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