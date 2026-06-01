Определились окончательные пары переходных матчей УПЛ

Четыре команды разыграют два места в высшем дивизионе.
Сегодня, 17:32       Автор: Игорь Мищук
Определился окончательный полный состав участников переходных матчей, в которых команды поборются за право выступать в украинской Премьер-лиге в сезоне-2026/27.

Кудривка, занявшая 13-е место в УПЛ, встретится в стыковых поединках с Агробизнесом, который финишировал четвертым в Первой лиге.

Во второй паре сыграет Александрия, которая заменила в переходных матчах Рух после отказа львовского клуба от плей-офф и решения понизиться в классе. Соперником "горожан" станет Левый Берег, который занял третье место в Первой лиге.

Переходные матчи УПЛ:

  • Кудривка - Агробизнес
  • Александрия - Левый Берег

Первые поединки будут сыграны 5 июня, а ответные матчи состоятся 9 июня. Представители УПЛ первые встречи проведут на своем поле.

Напомним, что напрямую из УПЛ вылетела Полтава, а в высший дивизион поднялись чемпион Первой лиги Буковина и Черноморец, который финишировал вторым.

