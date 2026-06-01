Черноморец официально вернулся в УПЛ

Одесский клуб обеспечил себе прямое повышение в классе.

Одесский Черноморец спустя год после вылета официально вернулся в украинскую Премьер-лигу.

"Моряки" в последнем 30-м туре Первой лиги благодаря голу с пенальти одержали минимальную победу 1:0 над Металлистом и гарантировали себе выход в высший дивизион на следующий сезон.

Читай также: Буковина досрочно оформила выход в УПЛ

Черноморец по итогам чемпионата с 65 очками занял второе место в Первой лиге, которое дает прямое повышение в классе, опередив на два балла Левый Берег. Первую позицию ранее досрочно обеспечила себе Буковина, которая набрала 78 пунктов и еще имеет матч в запасе.

Предыдущий раз одесский клуб выступал в УПЛ в сезоне-2024/25, заняв тогда последнее 16-е место и вылетев в Первую лигу.

Отметим, ранее сообщалось, что Черноморец получил трансферный бан от ФИФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!