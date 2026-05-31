Польша - Украина 0:2: видео голов и лучших моментов матча 31.05.2026

Вашему вниманию обзор товарищеского матча украинской национальной сборной.
Сегодня, 21:44       Автор: Игорь Мищук
Украина победила Польшу / Getty Images

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины во Вроцлаве сыграла товарищеский матч против Польши.

В первом поединке под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры украинская национальная команда одержала победу, обыграв поляков со счетом 2:0.

Сборная Украины сделала результат в противостоянии еще в первом тайме. На 34-й минуте Роман Яремчук отличился дальним ударом из-за пределов штрафной, а спустя десть минут Андрей Ярмоленко успешно замкнул прострел от Виктора Цыганкова, удвоив преимущество украинцев.

Вашему вниманию видео всех голов матча Польша - Украина:

Польша - Украина 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Польша: Булка - Кивер (Потулски, 74), Кендзера, Вишневски (Вуйчик, 46) - Пырка (Войтушек, 59), Зелински (Капустка, 46), Петровски (Слиш, 87), Залевски (Рузга, 59) - (Жуковски, 46), Петушевски (Камински, 46).

Украина: Трубин - Романчук (Бондар, 46), Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Очеретько, Назарина (Бондаренко, 82) - Ярмоленко (Шапаренко, 56), Цыганков (Синчук, 75), Судаков (Назаренко, 56) - Яремчук (Пономаренко, 56).

Предупреждения: Назарина, Миколенко.

Источник: MEGOGO

