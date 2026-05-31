Уругвай представил заявку на ЧМ-2026

Марсело Бьелса выбрал 26 футболистов.
Сегодня, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Уругвая / Getty Images

Сборная Уругвая представила официальную заявку на ЧМ-2026.

Главный тренер команды Марсело Бьелса не приготовил фанатам никаких сюопризов. Все 26 вызванных игроков были очевидным и ожидаемым решением.

Заявка сборной Уругвая на ЧМ-2026

Вратари: Серхио Рочет (Интернасьонал), Фернандо Муслера (Эстудиантес), Сантьяго Меле (Монтеррей).

Защитники: Гильермо Варела (Фламенго), Рональд Араухо (Барселона), Хосе Хименес (Атлетико), Сантьяго Буэно (Вулверхэмптон), Себастьян Касерес (Америка Мексика), Матиас Оливера (Наполи), Хоакин Пикерес (Палмейрас), Матиас Винья (Ривер Плейт).

Полузащитники: Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед), Эмилиано Мартинес (Палмейрас), Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), Федерико Вальверде (Реал), Агустин Каноббио (Флуминенсе), Хуан Санабрия (Реал Солт-Лейк), Джорджиан де Арраскаэта (Фламенго), Николас де ла Крус (Фламенго), Родриго Саласар (Спортинг), Факундо Пельистри (Панатинаикос), Максимилиано Араухо (Спортинг), Брайан Родригес Браво (Америка Мексика).

Нападающие: Родриго Агирре (Тигрес), Федерико Виньяс (Реал Овьедо), Дарвин Нуньес (Аль-Хилаль).

