iSport.ua
Русский Українська

Впервые в истории украинка сыграет в полуфинале Ролан Гарроса

Элина Свитолина или Марта Костюк перепишут историю.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинские теннисистки могут установить новый национальный рекорд.

Напомним, что в четвертьфинале Ролан Гарроса состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Победительница противостояния попадет в полуфинал и станет первой украинкой в истории, которой покорится эта отметка.

Ранее только Свитолина трижды доходила до четвертьфинала и один раз Ольга Савчук в парном разряде.

Среди мужчин же рекорд держит Андрей Медведев, который играл в финале Ролан Гарроса в 1999 году.

Ранее также сообщалось, что дейсвующая чемпионка Ролан Гарроса покинула турнир.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Ливерпуль официально объявил об уходе защитника Ливерпуль официально объявил об уходе защитника
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия одолела Канаду в матче за бронзу, Швейцария и Финляндия разыграют золото Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия одолела Канаду в матче за бронзу, Швейцария и Финляндия разыграют золото

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Европа20:26
Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
Лига Чемпионов19:52
Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Европа19:50
Ливерпуль официально объявил об уходе защитника
Европа и мир19:10
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия одолела Канаду в матче за бронзу, Швейцария и Финляндия разыграют золото
Украина18:55
Романчук дебютировал за сборную Украины
Украина18:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в спарринге с Польшей
ЧМ-202618:05
Уругвай представил заявку на ЧМ-2026
Футзал18:00
Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал вторую победу в финальной серии с Атлетиком
Европа17:45
Ярмоленко с капитанской повязкой: Мальдера назвал состав сборной Украины на дебютный матч
Теннис16:55
Впервые в истории украинка сыграет в полуфинале Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK