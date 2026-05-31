Впервые в истории украинка сыграет в полуфинале Ролан Гарроса

Украинские теннисистки могут установить новый национальный рекорд.

Напомним, что в четвертьфинале Ролан Гарроса состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Победительница противостояния попадет в полуфинал и станет первой украинкой в истории, которой покорится эта отметка.

Ранее только Свитолина трижды доходила до четвертьфинала и один раз Ольга Савчук в парном разряде.

Среди мужчин же рекорд держит Андрей Медведев, который играл в финале Ролан Гарроса в 1999 году.

Ранее также сообщалось, что дейсвующая чемпионка Ролан Гарроса покинула турнир.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!