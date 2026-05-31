Свитолина с красивым камбеком пробилась в четвертьфинал Ролан Гарроса

Нас ждет украинское дерби.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал Ролан Гарроса.

Соперницей украинки в 1/8 финала стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

В первом сете теннисистки шли ровно, но в итоге Бенчич поднажала в концовке и забрала себе первое очко.

Во втором сете Свитолина действовала уже увереннее, ведя в счете в три очка. Но все же подпустила соперницу ближе, хоть и сумела перевести игру в решающий сет.

А там уже украинка показала настоящий класс, всухую разгромив Бенчич и пройдя в чевтертьфинал, где ее уже ждет Марта Костюк.

Ролан Гаррос-2026. 1/8 финала

Элина Свитолина — Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:0)

