Вембаньяма повторил достижение Брайанта по блокам, перехватам и трёхочковым

Третий в истории после О’Нила и Оладжувона.
Сегодня, 13:19       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Седьмой матч финала Западной конференции для Виктора Вембаньямы стал историческим.

Француз сумел набрать 22 очка и 7 подборов, тем самым центровой стал третьим игроком в истории, набравшим 175+ очков и 15+ блок-шотов в финале конференции.

Добавим, что ранее подобное удавалось только 29-летнему Шакилу О'Нилу и 32-летнему Хакиму Оладжувону, так что Вембаньяма стал ещё и самым молодым по этому показателю.

Кроме этого, Вембаньяма является вторым после Коби Брайанта игроком, набравшим 15+ блок-шотов, 10+ перехватов и 10+ точных трёхочковых бросков в одном финале конференции.

Ранее рекордным выступлением отметился его партнёр по Тандер Шей Гилджес-Александер.

