Вембаньяма повторил достижение Брайанта по блокам, перехватам и трёхочковым
Седьмой матч финала Западной конференции для Виктора Вембаньямы стал историческим.
Француз сумел набрать 22 очка и 7 подборов, тем самым центровой стал третьим игроком в истории, набравшим 175+ очков и 15+ блок-шотов в финале конференции.
Добавим, что ранее подобное удавалось только 29-летнему Шакилу О'Нилу и 32-летнему Хакиму Оладжувону, так что Вембаньяма стал ещё и самым молодым по этому показателю.
Only 3 players in NBA history have posted 175+ points AND 15+ blocks in a Conference Finals:— Culture Hardwood (@Culturehwood) May 31, 2026
— Shaquille O’Neal (29) 212pts, 17blk, 7 gm
— Hakeem Olajuwon (32) 212pts, 25blk, 6 gm
— Victor Wembanyama (22) 191pts, 19blk, 7 gm
Wemby becomes the youngest ever to do so. pic.twitter.com/mjKlH0B8ho
Кроме этого, Вембаньяма является вторым после Коби Брайанта игроком, набравшим 15+ блок-шотов, 10+ перехватов и 10+ точных трёхочковых бросков в одном финале конференции.
Ранее рекордным выступлением отметился его партнёр по Тандер Шей Гилджес-Александер.
