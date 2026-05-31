Анчелотти прокомментировал состояние Неймара

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что не будет исключать травмированного Неймара из заявки.

Напомним, что бразилец получил повреждение икроножной мышцы и, вероятней всего, пропустит один-два первых матча ЧМ-2026.

При этом Карло Анчелотти заявил, что Неймар останется в заявке. Игроки сочли достойным вызова, а значит он останется в расположении сборной.

Мы думаем, что он восстановится и будет готов как можно скорее. Он хорошо тренируется и очень воодушевлен. Скажу прямо: он будет с нами, пока не восстановится и не будет доступен. Вероятно, уже к первой игре он будет готов. Может быть, ко второй. Я уверен в том, что не буду менять заявку: мы выбрали именно этих 26 игроков.

Я сказал, что игрокам нужно быть готовыми на сто процентов, но еще в марте я говорил, что могу вызвать игрока, готового не полностью, если он на сто процентов восстановится к чемпионату мира