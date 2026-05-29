Месси, Лаутаро, Отаменди и другие: Аргентина огласила заявку на ЧМ-2026

Тренер действующих чемпионов мира представил список из 26 исполнителей.
Сегодня, 10:25       Автор: Игорь Мищук
Сборная Аргентины / Getty Images
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список игроков, которые смогут принять участие в матчах чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает официальный сайт Аргентинской футбольной ассоциации.

В заявку действующих чемпионов мира вошли 26 футболистов.

Заявка сборной Аргентины:

  • Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Марсель), Хуан Муссо (Атлетико Мадрид).
  • Защитники: Гонсало Монтьель (Ривер Плейт), Науэль Молина (Атлетико Мадрид), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Леонардо Балерди (Марсель), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Николас Тальяфико (Лион), Факундо Медина (Ланс).
  • Полузащитники: Джовани Ло Чельсо (Бетис), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Родриго Де Пауль (Интер Майами), Эсекиэль Паласиос (Байер), Энцо Фернандес (Челси), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Валентин Барко (Страсбург).
  • Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Николас Гонсалес (Ювентус), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Хосе Мануэль Лопес (Палмейрас), Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), Тьяго Альмада (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо).

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок сборной Аргентины получил перелом пальца.

