Месси, Лаутаро, Отаменди и другие: Аргентина огласила заявку на ЧМ-2026
Тренер действующих чемпионов мира представил список из 26 исполнителей.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список игроков, которые смогут принять участие в матчах чемпионата мира-2026.
Об этом сообщает официальный сайт Аргентинской футбольной ассоциации.
В заявку действующих чемпионов мира вошли 26 футболистов.
Заявка сборной Аргентины:
- Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Марсель), Хуан Муссо (Атлетико Мадрид).
- Защитники: Гонсало Монтьель (Ривер Плейт), Науэль Молина (Атлетико Мадрид), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Леонардо Балерди (Марсель), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Николас Тальяфико (Лион), Факундо Медина (Ланс).
- Полузащитники: Джовани Ло Чельсо (Бетис), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Родриго Де Пауль (Интер Майами), Эсекиэль Паласиос (Байер), Энцо Фернандес (Челси), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Валентин Барко (Страсбург).
- Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Николас Гонсалес (Ювентус), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Хосе Мануэль Лопес (Палмейрас), Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), Тьяго Альмада (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо).
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.
Ранее сообщалось, что ключевой игрок сборной Аргентины получил перелом пальца.
