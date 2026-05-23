У ключевого игрока сборной Аргентины перелом пальца

В штабе национальной команды надеются, что он должен восстановиться к первому матчу ЧМ.

Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил повреждение руки, тем самым поставив под вопрос своё участие в первом матче ЧМ.

Отмечается, что у вратаря небольшой перелом пальца, который он получил во время разминки перед финалом Лиги Европы с Фрайбургом (3:0), но, несмотря на это, он отыграл весь матч.

Отмечается, что 33-летнему аргентинцу хирургическое вмешательство не потребовалось, и он пропустит 20 дней, так что вполне вероятно, что он будет в строю на матчи чемпионата мира.

Dibu Martínez tiene una fractura chica. No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar.

No va a jugar los amistosos. — Gastón Edul (@gastonedul) May 22, 2026

Однако где он точно не сыграет, так это в ближайших товарищеских матчах против сборных Гондураса и Исландии, которые пройдут 7 и 9 июня соответственно.

