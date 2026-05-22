Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу

Защитник Шахтера Ефим Конопля покинет клуб летом, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 26-летнего игрока завершится летом контракт. Шахтер пытался переподписать Коноплю, но получил отказ.

А как сообщает инсайдер, украинец уже согласовал контракт с менхенгладбахской Боруссией.

Напомним, что Ефим Конопля является воспитанником Шахтера и всю карьеру провел в донецком клубе, не считая аренд. В текущем сезоне у украинца два гола и четыре ассиста.

