iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу

Ефим Конопля согласовал контракт с Боруссией.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Защитник Шахтера Ефим Конопля покинет клуб летом, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 26-летнего игрока завершится летом контракт. Шахтер пытался переподписать Коноплю, но получил отказ.

А как сообщает инсайдер, украинец уже согласовал контракт с менхенгладбахской Боруссией.

Напомним, что Ефим Конопля является воспитанником Шахтера и всю карьеру провел в донецком клубе, не считая аренд. В текущем сезоне у украинца два гола и четыре ассиста.

Ранее также сообщалось, что Шахтер подписал забивного легионера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ефим Конопля

Статьи по теме

Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А
Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов
Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей
Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Серии А и украинских лиг, финалы кубков Франции и Турции
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

ЧМ-202622:50
Сборная Конго может быть не допущена на ЧМ-2026
Украина21:55
Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу
Формула 121:45
Гран-при Канады: Мерседесы возглавили зачет первой практики
Европа20:55
Подольски решил завершить карьеру
Формула 120:28
ФИА может сократить дистанцию гонок в новом сезоне
Теннис19:40
Завацкая снялась с квалификации Ролан Гарроса
Европа18:25
Серия А назвала лучших футболистов сезона
Украина17:45
Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо
Европа16:54
Итальянский клуб сменил логотип
Теннис16:36
Калинина вышла в финал турнира в Рабате
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK