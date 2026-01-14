iSport.ua
Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов

Один из претендентов уже провел переговоры по поводу перехода Ефима Конопли.
Вчера, 20:29       Автор: Игорь Мищук
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Ряд зарубежных клубов внимательно следит за ситуацией с правым защитником Шахтера Ефимом Коноплей, у которого истекает контракт с "горняками".

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 26-лентий футболист входит в сферу интересов Вердера, Эвертона, Аякса, а также еще нескольких представителей немецкой Бундеслиги.

Читай также: Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях

При этом отмечается, что бременский клуб уже провел переговоры по поводу возможного перехода игрока.

Напомним, что летом защитник будет доступен в качестве свободного агента, поскольку его контракт с "горняками" заканчивается в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Конопля провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер окончательно отпустил своего бразильского легіонера.

