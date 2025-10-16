Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях

Эфим Конопля отметился под постами с росийским контентом.

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре неприятного скандала.

Внимательные пользователи заметили лайки футболиста на постах с росийским контентом, а также на видео с жириновским.

Сначала Конопля отрицал свою причастность к этому, однако вскоре футболист признал, что действительно ставил лайки.

При этом защитник подчекрнул, что является патриотом Украины и не вкладывал в свои действия никаких намерений.

Вы правы. Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Ни в коем случае не поддерживал росию, ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится.

Шахтер уже объявил, что начал внутреннее раследование касательно действий своего игрока.

