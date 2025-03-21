iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Два игрока покинули расположение сборной Украины

Конопля и Сыч не помогут национальной команде в ответном матче с Бельгией.
Сегодня, 14:40       Автор: Игорь Мищук
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Сборная Украины понесла кадровые потери еще во время первого матча плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1) за право выступать в Дивизионе А.

В первом тайме противостояния с бельгийцами травму получил Ефим Конопля - и вместо него на поле вышел Алексей Сыч, который впоследствии во второй половине встречи также был вынужденно заменен из-за повреждения.

Читай также: Защитник сборной Украины пропустит около месяца

Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за травм оба игрока не смогут принять участие в ответном матче с Бельгией. Футболисты уже покинули расположение украинской национальной команды.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина будет сыгран в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Бельгия (3:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Бельгии Ефим Конопля Алексей Сыч

Статьи по теме

Довбик возобновил тренировки перед ответным матчем с Бельгией Довбик возобновил тренировки перед ответным матчем с Бельгией
Тренер Бельгии - о поражении от Украины: Мы большая команда и с нетерпением ждем ответного матча Тренер Бельгии - о поражении от Украины: Мы большая команда и с нетерпением ждем ответного матча
Промоутер Дюбуа оценил вероятность реванша с Усиком, несмотря на обязательства украинца перед WBO Промоутер Дюбуа оценил вероятность реванша с Усиком, несмотря на обязательства украинца перед WBO
Забарный - о матче с Бельгией: Все наиграли на звание лучшего игрока Забарный - о матче с Бельгией: Все наиграли на звание лучшего игрока

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Лига наций15:58
Довбик возобновил тренировки перед ответным матчем с Бельгией
Бокс15:28
Промоутер Дюбуа оценил вероятность реванша с Усиком, несмотря на обязательства украинца перед WBO
Европа15:16
Забарный - о матче с Бельгией: Все наиграли на звание лучшего игрока
Лига наций14:40
Два игрока покинули расположение сборной Украины
Легкая атлетика14:34
Дорощук попал в топ-5 на Чемпионате мира в помещении
Биатлон14:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов в Холменколлене
Лига наций13:55
Тренер Бельгии - о поражении от Украины: Мы большая команда и с нетерпением ждем ответного матча
Европа13:44
Испанский клуб хочет арендовать Мудрика при одном условии
Европа13:12
Защитник сборной Украины пропустит около месяца
Биатлон12:40
Биатлон-2024/2025: в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK