Два игрока покинули расположение сборной Украины

Конопля и Сыч не помогут национальной команде в ответном матче с Бельгией.

Сборная Украины понесла кадровые потери еще во время первого матча плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1) за право выступать в Дивизионе А.

В первом тайме противостояния с бельгийцами травму получил Ефим Конопля - и вместо него на поле вышел Алексей Сыч, который впоследствии во второй половине встречи также был вынужденно заменен из-за повреждения.

Читай также: Защитник сборной Украины пропустит около месяца

Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за травм оба игрока не смогут принять участие в ответном матче с Бельгией. Футболисты уже покинули расположение украинской национальной команды.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина будет сыгран в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Бельгия (3:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!