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Защитник сборной Украины пропустит около месяца

Алексей Сыч получил повреждение в поединке против Бельгии.
Сегодня, 13:12       Автор: Василий Медвидь
Алексей Сыч / Getty Images
Алексей Сыч / Getty Images

Пресс-служба Карпат рассказала детали относительно повреждения Алексея Сыча.

Как сообщается в сообщении львовян, у защитника диагностировали повреждение медиальной коллатеральной связки. Срок восстановления - примерно месяц.

Сыч травмировался в игровом эпизоде во время второго тайма матча Украина - Бельгия.

Напомним, что во вчерашнем поединке также травмировался Ефим Конопля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Алексей Сыч

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