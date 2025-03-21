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Украина - Бельгия: видео голов

Вашему вниманию обзор матча и лучшие моменты Украина - Бельгия.
Сегодня, 00:40       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Бельгия / Getty Images
Украина - Бельгия / Getty Images

В четверг, 20 марта, сборная Украина играет со сборной Бельгией в первом стыковом матче за выход в дивизион А Лиги наций.

Украина ярко начала, Яремчук мог открывать счет, но пробил очень легко для Куртуа. После этого инициативу захватила Бельгия, у которой было немало моментов.

Первый гол был забит лишь на 40-й минуте матча. Кевин де Брюйне сделал идеальную подачу со штрафного, Лукаку оставалось лишь подставить голову, чтобы переправить в мяч ворота.

Сборная Украины сумела камбекнуть лишь на 66-й минуте матча. Вышедший на замену Гуцуляк обокрал соперника и сравнял счет, после чего бельгийцы посыпались.

Владислав Ванат и Илья Забарный также забили до голу, доведя матч до уверенной победы сборной Украины.

Видеообзор матча Лиги наций Украина - Бельгия

Статистика матча Украина - Бельгия стыковых матчей Лиги наций

Украина - Бельгия 3:1
Голы: Гуцуляк, 66, Ванат, 73, Забарный, 79 - Лукаку, 40

Ожидаемые голы (xG): 2.82 - 0.59
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 3 - 4
Фолы: 7 - 10

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