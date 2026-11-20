Испания против Франции и другие: состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги наций
Четвертьфинальные матчи турнира будут сыграны в конце марта 2027 года.
В пятницу, 20 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.
В ходе процедуры были сформированы четвертьфинальные пары, победители которых выйдут в финальную стадию турнира.
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Лига наций, 1/4 финала
- Испания - Франция
- Норвегия - Англия
- Нидерланды - Португалия
- Бельгия - Германия
Первые поединки четвертьфиналов будут сыграны 25-27 марта 2027 года, а ответные матчи пройдут 28-30 марта. Сборные, указанные в парах первыми, проведут первые матчи на своем поле.
Победители противостояний выйдут в финальную часть Лиги наций, которая состоится 9-13 июня 2027 года.
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