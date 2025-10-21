iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей

Извинился за действия в соцсетях, клуб считает вопрос решённым.
Сегодня, 10:36       Автор: Валентина Чорноштан
Юхим Конопля / Getty Images
Юхим Конопля / Getty Images

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре неприятного скандала: пользователи заметили лайки футболиста на постах с российским контентом. Шахтер быстро отреагировал на ситуацию, объявив о начале внутреннего расследования действий своего игрока.

Во вторник донецкий клуб опубликовал пост в своём телеграм-канале по результатам расследования. "Горняки" отметили, что рассмотрели все обстоятельства, связанные с активностью Ефима Конопли в социальных сетях.

Добавили, что игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне извинился перед болельщиками, командами и клубом.

Кроме того, Ефим Конопля приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения Шахтера, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Ранее также футболист Динамо пожертвовал деньги на ВСУ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ефим Конопля

Статьи по теме

Шахтер назвал цену за Майкона для бразильского клуба Шахтер назвал цену за Майкона для бразильского клуба
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях
Шахтер заинтересован в приобретении игрока Карабаха - азербайджанские СМИ Шахтер заинтересован в приобретении игрока Карабаха - азербайджанские СМИ

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа13:18
Судьба Игора Тудора в Ювентусе решится в ближайших матчах
Европа12:45
Шон Дайч возглавил Ноттингем
Формула 112:43
Подсмотрели у Феррари? Расселла заменит резервист на Гран-при Мексики
Европа12:30
Сын бывшего капитана сборной Англии погиб в ДТП
Украина12:20
Игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона и стал MVP тура
Лига Чемпионов11:57
Трубин - о матче ЛЧ с Ньюкаслом: "Отдавать всё ради наших болельщиков"
Бокс11:29
Директор Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее
Лига Чемпионов11:15
Лига чемпионов: превью 3-го тура – Судаков и Трубин снова в Англии, Реал против Ювентуса
Теннис11:08
Украинка Анита Сагдиева оформила крупнейшую победу в карьере
Украина10:36
Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK