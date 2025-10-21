Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей

Извинился за действия в соцсетях, клуб считает вопрос решённым.

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре неприятного скандала: пользователи заметили лайки футболиста на постах с российским контентом. Шахтер быстро отреагировал на ситуацию, объявив о начале внутреннего расследования действий своего игрока.

Во вторник донецкий клуб опубликовал пост в своём телеграм-канале по результатам расследования. "Горняки" отметили, что рассмотрели все обстоятельства, связанные с активностью Ефима Конопли в социальных сетях.

Добавили, что игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне извинился перед болельщиками, командами и клубом.

Кроме того, Ефим Конопля приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения Шахтера, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Ранее также футболист Динамо пожертвовал деньги на ВСУ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!