Шахтер окончательно отпустил легионера

Хавбек не вернулся в ряды "горняков" после февраля 2022 года.

Донецкий Шахтер простился с полузащитником Майконом. Бразилец продолжит карьеру на родине, сообщает официальный сайт клуба.

Центрхав присоединился к Атлетико Минейро. Для "петушков" трансфер был бесплатным, но украинский гранд сохранил 50 % прав на Майкона. Полузащитник не выступал за Шахтер после полномасштабного вторжения РФ.

В предыдущие сезоны Майкон играл за бразильский Коринтианс на правах аренды. В частности, в кампании-2025 хавбек провел 43 поединка во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 1 ассист. В 2018 году "горняки" отдали за него 6,6 млн евро.

Тем временем киевское Динамо подписало новый контракт с перспективным защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!