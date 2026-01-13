Динамо пролонгировало перспективного защитника

Киевское Динамо продолжило работу над сохранением ведущих исполнителей. "Бело-синие" заключили новый договор с центрбеком Тарасом Михавко, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт защитника теперь действует до конца 2030 года. Михавко проводит третий сезон в рядах столичного гранда. На взрослом уровне он дебютировал в 2023 году в составе Львова.

В нынешнем сезоне Михавко сыграл 26 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола. Осенью он дебютировал в составе сборной Украины. Периодически интерес к центрбеку приписывают иностранным клубам.

Напомним, ранее Динамо отказалось от защитника на правах аренды.

