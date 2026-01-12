Динамо распрощалось с защитником

Игрок не провел ни одного матча за киевскую команду.

Динамо объявило о прекращении сотрудничества с центральным защитником Василием Буртником.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Читай также: Динамо продлило контракт с ведущим защитником

"ФК Динамо (Киев) благодарит Василия за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры", - говорится в заявлении Динамо.

23-летний футболист пополнил состав "бело-синих" в сентябре 2025 года в рамках арендного соглашения с тернопольской Нивой.

За киевскую команду защитник не провел ни одного официального матча, ограничиваясь лишь попаданием в заявку.

Ранее сообщалось, что Буртником интересуются клубы УПЛ и Первой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!