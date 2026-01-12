iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо распрощалось с защитником

Игрок не провел ни одного матча за киевскую команду.
Сегодня, 12:52       Автор: Игорь Мищук
Василий Буртник / ФК Динамо Киев
Василий Буртник / ФК Динамо Киев

Динамо объявило о прекращении сотрудничества с центральным защитником Василием Буртником.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Читай также: Динамо продлило контракт с ведущим защитником

"ФК Динамо (Киев) благодарит Василия за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры", - говорится в заявлении Динамо.

23-летний футболист пополнил состав "бело-синих" в сентябре 2025 года в рамках арендного соглашения с тернопольской Нивой.

За киевскую команду защитник не провел ни одного официального матча, ограничиваясь лишь попаданием в заявку.

Ранее сообщалось, что Буртником интересуются клубы УПЛ и Первой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников
Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Биатлон13:45
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Украина13:29
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Бокс13:18
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
Украина12:52
Динамо распрощалось с защитником
Европа12:45
Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ
Теннис12:10
Сапронов - о том, почему Костюк проиграла Соболенко: Не хватает одного
Европа11:37
Лидер Портленда Авдия травмировал спину
Бокс11:03
Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
Теннис10:45
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
Европа10:07
Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK