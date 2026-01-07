iSport.ua
Динамо продлило контракт с ведущим защитником

Воспитанник "бело-синих" останется в столице.
Сегодня, 18:55       Автор: Антон Федорцив
Денис Попов / Getty Images
Денис Попов / Getty Images

Центрбек Денис Попов определился с будущим. Киевское Динамо пролонгировало договор с украинцем, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал контракт на 5 лет. Предыдущее соглашение Попова с отечественным грандом было рассчитано до лета. Уже в январе он мог начать переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Попов сыграл 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. За первую команду "бело-синих" он дебютировал весной 2019 года. С тех пор защитник в общей сложности провел 153 матча за Динамо (12 мячей).

Кстати, луганская Заря заключила новый контракт с лидером команды.

