Динамо продлило контракт с ведущим защитником

Центрбек Денис Попов определился с будущим. Киевское Динамо пролонгировало договор с украинцем, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал контракт на 5 лет. Предыдущее соглашение Попова с отечественным грандом было рассчитано до лета. Уже в январе он мог начать переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Попов сыграл 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. За первую команду "бело-синих" он дебютировал весной 2019 года. С тех пор защитник в общей сложности провел 153 матча за Динамо (12 мячей).

Кстати, луганская Заря заключила новый контракт с лидером команды.

