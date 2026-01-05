Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ

Нападающий Зари Филипп Будкивский подписал новый контракт с луганским клубом.

О продлении сотрудничества с 33-летним футболистом "черно-белые" объявили на своем официальном сайте.

Капитан луганской команды продлил трудовой договор еще на два года.

Срок действия предыдущего контракта игрока истекал в июне 2026 года.

Отметим, что в текущем сезоне Будкивский отличился семью голами в 15 матчах чемпионата и на данный момент является одним из лучших бомбардиров УПЛ.

Всего в составе Зари нападающий провел 147 поединков во всех турнирах, отличившись 43 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что другой представитель УПЛ Колос продал своего нападающего в африканский клуб.

