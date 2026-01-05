iSport.ua
Колос продал своего нападающего в африканский клуб

Нигерийский легионер покинул коваливскую команду.
Сегодня, 14:42       Автор: Игорь Мищук
Матиас Оевуси / ФК Колос Ковалівка
Матиас Оевуси / ФК Колос Ковалівка

Колос объявил о переходе своего нападающего Матиаса Оевуси в марокканский клуб Раджа Касабланка.

О трансфере 26-летнего нигерийского форварда коваливский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Читай также: Заря подписала первого зимнего новичка

"Желаем Матиасу всего наилучшего в его дальнейшей игровой карьере", - говорится в заявлении Колоса.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, африканский клуб выплатил компенсацию в размере 300 тысяч евро.

Оевуси присоединился к Колосу в августе 2025 года, перейдя из французского Валансьена. В составе коваливской команды нападающий провел 12 матчей в УПЛ, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса.

