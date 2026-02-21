iSport.ua
Груневауд выиграла масс-старт на Олимпиаде

Очередная золотая медаль в копилку Нидерландов.
Сегодня, 19:53       Автор: Антон Федорцив
Марейке Груневауд / Getty Images
Марейке Груневауд / Getty Images

В конькобежном спорте определили олимпийскую чемпионку в масс-старте. В забеге победу одержала нидерландская конькобежка Марейке Груневауд.

За 16 кругов дистанции триумфатор соревнований набрала 60 спринтовых очков. Канадка Ивани Блондин завоевала "серебро", набрав 40 пунктов. Третьей стала американская конькобежка Миа Манганелло.

Для Груневауд золотая награда стала премьерной в карьере. На Олимпиаде-2022 она выиграла "бронзу" в командной гонке. В этом году сборная Нидерландов улучшила медаль в этой дисциплине к серебряной.

Олимпийские игры. Милан, Италия
Конькобежный спорт, женщины, масс-старт

1. Марейке Груневауд 60 очков
2. Ивани Блондин 40
3. Миа Манганелло 20

