Действующая обладательница Большого хрустального глобуса завершила карьеру

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса Франциска Пройсс завершила карьеру.

Ранее было известно, что 31-летняя немецкая биатлонистка выступит на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине, а ее участие в дальнейших этапах Кубка мира оставалось под вопросом. Однако спортсменка все же приняла решения попрощаться с биатлоном.

Об этом Пройсс сообщила еще до заключительной гонки Игр - женского масс-старта, написав о своем окончательном решении в Instagram.

"Последний танец. В субботу я в последний раз надену боб на большой арене. В последний раз почувствовать это волнение, напряжение и особую нервозность, которые приносит соревнование. Столько лет этот вид спорта был со мной. Он формировал меня, ставил передо мной требования, бросал вызовы и дал мне бесконечно много всего. Я смогла достичь больше, чем когда-либо мечтала.

Теперь пришло время попрощаться с биатлоном. Это прощание ощущается абсолютно правильным. В субботу не будет важен ни результат, ни место. В субботу будет важна благодарность. В последний раз отдать все", - написала спортсменка.

За время своей профессиональной карьеры Пройсс завоевала две бронзовые медали Олимпийских игр, 11 наград чемпионатов мира, две из которых золотые, становилась чемпионкой Европы. На уровне Кубка мира немецкая биатлонистка дебютировала в 2013 году и одержала за это время 16 побед в гонках - пять личных и 11 командных в эстафетах.

Пройсс является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса, который завоевала в драматичной концовке прошлого сезона в борьбе с француженкой Лу Жанмонно. Также за карьеру она выиграла три Малых хрустальных глобуса – в спринте и дважды в масс-стартах.

Напомним, что победу в женском масс-старте на Олимпиаде-2026 одержала француженка Осеан Мишлон.

