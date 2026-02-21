Клебо выиграл лыжный марафон Олимпиады-2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на Олимпийских играх. Он триумфовал в классической гонке на 50 км.

Чемпион преодолел дистанцию ​​за 2:07:07,1 часа. Клебо почти на 9 секунд опередил соотечественника Мартина Левстрема Нюэнгета. Третьим стал еще один норвежец – Эмиль Иверсен.

Клебо собрал полную коллекцию "золота" в Милане. Ранее он победил в скиатлоне, личном спринте, 10-километровой гонке, эстафете и командном спринте. Скандинав стал рекордсменом всех времен по золотым медалям (11).

Олимпийские игры. Тезеро, Италия

Классический марафон, мужчины, 50 км

1. Йоханнес Клебо 2:07:07,1 часа

2. Мартин Левстрем Ньюэнгет +8,9

3. Эмиль Иверсен +30,7

