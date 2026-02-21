iSport.ua
Шандрук провёл юбилейный матч, Полтава обновила антирекорд

Итоги встречи 17 тура.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
Верес / Getty Images
Верес / Getty Images

Накануне Верес обыграл Полтава в рамках 17-го тура УПЛ. Обе команды отметились достижениями, однако если одна показала позитивный результат, то другая установила антирекорд.

Тренер хозяев поля Олег Шандрук провёл 60-й матч во главе Вереса в рамках основного этапа УПЛ. Всего в его активе 18 побед, 19 ничьих и 23 поражения, сообщает официальный сайт чемпионата Украины.

А вот соперники обновили свой антирекорд: Полтава пропускает уже в 15 матчах подряд в рамках УПЛ. У команды 41 пропущенный гол, это худший показатель текущего сезона.

Полтавская команда занимает последнюю строчку в таблице чемпионата Украины, а Верес располагается на 9-м месте.

Также 20 февраля, помимо матча Вереса, сыграло и Динамо Киев против львовской команды, узнать результат встречи можно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Шандрук ФК Верес СК Полтава

