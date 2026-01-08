Полтава попрощалась с чемпионом мира и еще пятью игроками

О кадровых изменениях в своем составе объявил СК Полтава - первую команду покинут сразу шесть футболистов, но не все уйдут из клуба.

Попрощались полтавчане с чемпионом мира среди молодежи Алексеем Хахлевым, который пришел в команду только прошлым летом. Также покинент команду еще один летний новичок - Артем Онищенко.

Еще одним игроком, который продолжит карьеру в другом месте стал 28-летний Святослав Шаповалов

Три ветерана команды - Евгений Опанасенко, Илья Ходуля и Евгений Стрельцов, завершают свою игровую карьеру и продолжат работать в клубе уже в других ролях. Опанасенко присоединится к тренерскому штабу первой команды, тогда как Ходуля и Стрельцов будут работать тренерами в детско-юношеской школе клуба.

Напомним, что на зимний перерыв СК Полтава ушла, занимая последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

