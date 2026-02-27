iSport.ua
Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга

Поединок состоится у пирамид в Гизе.
Сегодня, 21:12       Автор: Антон Федорцив
Рико Верховен / Getty Images
Рико Верховен / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик получил следующего соперника. Чемпион мира в хевивейте 23 мая выйдет в ринг против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Оппонент украинца два десятилетия соревнуется в кикбоксинге. Верховен на протяжении 12-ти лет удерживал титул промоушна Glory. Кроме того, с 2014 года он возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в сверхтяжелом весе.

Усик не выходил в ринг с лета. В июле прошлого года он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. В поединке с Верховеном на кону будет стоять титул WBC.

К слову, украинец Александр Гвоздик назвал сроки реванша с американским боксером Радивое Калайджичем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

