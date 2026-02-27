Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга

Украинский боксер Александр Усик получил следующего соперника. Чемпион мира в хевивейте 23 мая выйдет в ринг против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Оппонент украинца два десятилетия соревнуется в кикбоксинге. Верховен на протяжении 12-ти лет удерживал титул промоушна Glory. Кроме того, с 2014 года он возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в сверхтяжелом весе.

Усик не выходил в ринг с лета. В июле прошлого года он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. В поединке с Верховеном на кону будет стоять титул WBC.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23 | LIVE on DAZN pic.twitter.com/j4oytDUkkC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2026

К слову, украинец Александр Гвоздик назвал сроки реванша с американским боксером Радивое Калайджичем.

