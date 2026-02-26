iSport.ua
"Буду преследовать его": Уордли заявил о стремлении устроить бой с Усиком

Британский боксер желает получить поединок с лидером супертяжелого дивизиона.
Сегодня, 19:52       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о потенциально бое против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер выразил желание устроить этот поединок и считает, что рано или поздно встретится с украинцем в ринге.

Читай также: Уордли и Дюбуа сошлись в битве взглядов

"Уклонился ли Усик от боя? Я бы сказал, что "уклонился" - это слишком сильное слово. Оно намекает на то, что он боится драться со мной, во что я не очень верю. Я считаю, что он сейчас на таком этапе карьеры, когда он заслужил право выбирать, что ему делать: выбирать бои, денежные поединки - то, что имеет для него наибольший финансовый смысл. И почему-то он, его команда или кто-то другой решили, что это не я.

Слушайте, я все понимаю. Это не значит, что я не разочарован. Как показывает бой против Даниэля Дюбуа, мой предыдущий поединок и все остальные - я очень люблю испытывать себя против лучших.

Поэтому для меня это ничего не меняет. Я хочу встретиться с Усиком в ринге, но если не сейчас, то после этого боя я снова буду на телефоне, буду подталкивать его и его команду, что: "Вот, я прошел этот этап. Как насчет боя сейчас?" А если нет, я пройду следующего соперника и снова позвоню: "Ну что, как насчет сейчас?" Так что я буду вечно преследовать его. Просто жду, когда он наконец скажет: "Ладно, вперед. Выясним это".

Нет смысла сидеть, плакать или впадать в депрессию из-за этого. Нет смысла кричать, что вы должны драться со мной, поднимать шум, наезжать на него или как-то обзывать. Ладно, он отличный боец, это был бы крутой поединок, и я бы очень хотел стать его частью. Но он не единственный топовый боец. Это не единственный крутой бой для меня или для британской публики. Есть и другие", - сказал Уордли в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что Фабио Уордли в своем ближайшем поединке 9 мая на арене Co-Op Live в Манчестере подерется с Даниэлем Дюбуа.

Ранее бывший чемпион Тайсон Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фабио Уордли

