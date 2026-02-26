iSport.ua
Русский Українська

Директор команды Усика ответил на слухи о сотрудничестве с промоушеном Даны Уайта

Представитель украинского чемпиона отреагировал на информацию о контракте с Zuffa Boxing.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал слухи о том, что украинец якобы подписал контракт с промоушеном главы UFC Даны Уайта Zuffa Boxing.

Представитель украинского боксера отметил, что эта информация неправдивая и нужно доверять только официальным сообщениям от их команды.

Читай также: Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing

"Друзья, в СМИ циркулируют слухи, что Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас полагаться исключительно на официальные заявления нашей команды", - написал Лапин в сети Х.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри высказался о вероятности боев против Энтони Джошуа и Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин Дана Уайт

Статьи по теме

"Только с лучшими": Промоутер Фьюри высказался о вероятности боев против Джошуа и Усика "Только с лучшими": Промоутер Фьюри высказался о вероятности боев против Джошуа и Усика
Хижняк дебютирует на профессиональном ринге Хижняк дебютирует на профессиональном ринге
Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры
"Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком "Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров

Последние новости

Бокс18:02
Гвоздик назвал возможные сроки проведения реванша с Калайджичем
Лига Чемпионов17:35
Форвард Атлетико признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Бокс16:58
Директор команды Усика ответил на слухи о сотрудничестве с промоушеном Даны Уайта
Теннис16:40
Калинина выиграла украинское противостояние и вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
Бокс15:44
"Это опасно": Авторитетный промоутер скептически отнесся к реваншу Мейвезер - Пакьяо
Олимпийские игры14:48
Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну
Олимпийские игры14:45
Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026
Лига Чемпионов14:27
Винисиус единственный игрок с уникальным достижением в матчах против Моуриньо
Европа13:50
Роналду стал совладельцем испанского клуба
Европа13:18
Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK