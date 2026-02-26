Директор команды Усика ответил на слухи о сотрудничестве с промоушеном Даны Уайта
Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал слухи о том, что украинец якобы подписал контракт с промоушеном главы UFC Даны Уайта Zuffa Boxing.
Представитель украинского боксера отметил, что эта информация неправдивая и нужно доверять только официальным сообщениям от их команды.
"Друзья, в СМИ циркулируют слухи, что Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас полагаться исключительно на официальные заявления нашей команды", - написал Лапин в сети Х.
Friends, there are reports circulating in the media claiming that Oleksandr Usyk has allegedly signed a contract with Zuffa Boxing. This information is not true. We ask that you rely exclusively on official statements from our team.@usykaa @RTFight_boxing— Serhii Lapin (@LapinSerhii) February 25, 2026
