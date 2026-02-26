"Это опасно": Авторитетный промоутер скептически отнесся к реваншу Мейвезер - Пакьяо

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен отметил, что критически относится к проведению реванша между бывшим обладателем титулов в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и экс-чемпионом в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

По мнению промоутера, для 49-летнего американца и 47-летнего филиппинца этот поединок может быть опасным, учитывая их возраст.

Читай также: Пакьяо: Как Мейвезер может считаться величайшим, если он не единственный без поражений за карьеру?

"Меня не интересует этот бой. Смотрите, эти парня заработают деньги. Удачи им. То, что они делают - это опасно. Мне не нравится эта идея.

Суть в том, что это их дело, пусть доводят его до конца. Лично я вообще не заинтересован в их поединке. Это опасно. Они слишком старые, вот и все. Им не следует драться в таком возрасте", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что реванш Мейвезера, победившего в первом бою в мае 2015 года, и Пакьяо запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!