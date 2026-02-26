iSport.ua
Русский Українська

"Это опасно": Авторитетный промоутер скептически отнесся к реваншу Мейвезер - Пакьяо

Фрэнк Уоррен раскритиковал проведение второго боя возрастных легенд.
Сегодня, 15:44       Автор: Игорь Мищук
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен отметил, что критически относится к проведению реванша между бывшим обладателем титулов в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и экс-чемпионом в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

По мнению промоутера, для 49-летнего американца и 47-летнего филиппинца этот поединок может быть опасным, учитывая их возраст.

Читай также: Пакьяо: Как Мейвезер может считаться величайшим, если он не единственный без поражений за карьеру?

"Меня не интересует этот бой. Смотрите, эти парня заработают деньги. Удачи им. То, что они делают - это опасно. Мне не нравится эта идея.

Суть в том, что это их дело, пусть доводят его до конца. Лично я вообще не заинтересован в их поединке. Это опасно. Они слишком старые, вот и все. Им не следует драться в таком возрасте", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что реванш Мейвезера, победившего в первом бою в мае 2015 года, и Пакьяо запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Фрэнк Уоррен Мэнни Пакьяо

Статьи по теме

Пакьяо: Как Мейвезер может считаться величайшим, если он не единственный без поражений за карьеру? Пакьяо: Как Мейвезер может считаться величайшим, если он не единственный без поражений за карьеру?
Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing
Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера
Гвоздик назвал возможные сроки проведения реванша с Калайджичем Гвоздик назвал возможные сроки проведения реванша с Калайджичем

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров

Последние новости

Бокс18:02
Гвоздик назвал возможные сроки проведения реванша с Калайджичем
Лига Чемпионов17:35
Форвард Атлетико признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Бокс16:58
Директор команды Усика ответил на слухи о сотрудничестве с промоушеном Даны Уайта
Теннис16:40
Калинина выиграла украинское противостояние и вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
Бокс15:44
"Это опасно": Авторитетный промоутер скептически отнесся к реваншу Мейвезер - Пакьяо
Олимпийские игры14:48
Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну
Олимпийские игры14:45
Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026
Лига Чемпионов14:27
Винисиус единственный игрок с уникальным достижением в матчах против Моуриньо
Европа13:50
Роналду стал совладельцем испанского клуба
Европа13:18
Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK