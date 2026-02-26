"Это опасно": Авторитетный промоутер скептически отнесся к реваншу Мейвезер - Пакьяо
Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен отметил, что критически относится к проведению реванша между бывшим обладателем титулов в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и экс-чемпионом в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.
По мнению промоутера, для 49-летнего американца и 47-летнего филиппинца этот поединок может быть опасным, учитывая их возраст.
"Меня не интересует этот бой. Смотрите, эти парня заработают деньги. Удачи им. То, что они делают - это опасно. Мне не нравится эта идея.
Суть в том, что это их дело, пусть доводят его до конца. Лично я вообще не заинтересован в их поединке. Это опасно. Они слишком старые, вот и все. Им не следует драться в таком возрасте", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.
Напомним, что реванш Мейвезера, победившего в первом бою в мае 2015 года, и Пакьяо запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.
Ранее Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера.
