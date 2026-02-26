iSport.ua
Пакьяо: Как Мейвезер может считаться величайшим, если он не единственный без поражений за карьеру?

Легендарный боксер подогревает интерес к бою.
Сегодня, 11:22       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Несколько дней назад стало известно, что легендарные боксеры - бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) и экс-обладатель титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) - проведут реванш.

Филиппинский ветеран пообщался с журналистами и заявил, что на Мейвезера есть давление со стороны фанатов, некоторые из них не считают его величайшим.

"Это давление: как он может утверждать, что он GOAT (величайший всех времен, прим.). Если анализировать многие категории в истории бокса, то в какой из них он может сказать, что он единственный? Он ведь не один такой, кто завершил карьеру непобежденным".

Пакьяо вспомнил, что является автором беспрецедентного достижения - он завоевал пояса в восьми дивизионах (от легчайшего веса в 1998 году до первого среднего веса, кроме того, он также завоевал пояс в полусреднем весе в 2019 году и провел еще два титульных боя 2020-х годах).

"Я не говорю, что я лучший боксер всех времен. Но как по мне, то выиграть титулы в восьми дивизионах – это самый сложный рекорд в боксе, а кроме того, я проводил титульные бои в четырех разных десятилетиях", – сказал Пакьяо. 

Отметим, что поединок между легендами бокса должен состояться в сентябре 2026 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо

