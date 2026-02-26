НБА: Оклахома проиграла без игроков основы, Милуоки обыграли Кливленд
В рамках регулярного чемпионата НБА состоялся ряд очередных матчей.
Бостон гостевал в Денвере, но не сумел ничего противопоставить им. Альперен Шенгюн сделал трипл-дабл и помог Хьюстону победить. победы одержали и Голден Стэйт с Сан-Антонио.
Результаты матчей от 26 февраля
Детройт – Оклахома – 124:116 (22:34, 36:18, 36:28, 30:36)
Детройт: Каннингем (29 + 13 передач + 8 потерь), Дюрен (29 + 15 подборов), Д. Робинсон (16), Томпсон (11 + 7 передач), Харрис (4 + 8 подборов) – старт; Леверт (9), Рид (8 + 4 блок-шота), Холланд (8), Грин (6), Дженкинс (4), Хертер (0).
Оклахома: Джейлин Уильямс (30 + 11 подборов), Уоллес (23), Уиггинс (20 + 6 передач), Джо (3), Дорт (3) – старт; Маккейн (20), К. Уильямс (13), Карлсон (4), Бейхайм (0), Барнхайзер (0), Топич (0).
Мемфис – Голден Стейт – 112:133 (31:34, 22:40, 23:22, 36:37)
Мемфис: Джексон (24 + 8 подборов + 5 потерь), Джером (22), Смолл (16), Уэллс (8), Проспер (3) – старт; Хендрикс (14), Рупер (8), Пиппен (8), Спенсер (5), Клэйтон (4).
Голден Стэйт: Ричард (21 + 6 передач), Подземски (19 + 8 подборов + 6 передач), Сантос (17), Муди (14), Хорфорд (10 + 7 подборов) – старт; Пэйтон II (19), Пост (12 + 8 подборов), Спенсер (12 + 9 передач), Леонс (9 + 8 подборов).
Торонто – Сан-Антонио – 107:110 (29:30, 30:27, 31:21, 17:32)
Торонто: Куикли (20), Ингрэм (20 + 11 подборов), Барнс (15 + 5 потерь), Барретт (12 + 7 подборов), Мюррэй-Бойлс (4) – старт; Пелтль (15 + 7 подборов), Шэд (12), Уолтер (5 + 7 подборов), Бэттл (2), Мамукелашвили (2), Джексон-Дэвис (0).
Сан-Антонио: Васселл (21), Фокс (20), Касл (13), Вембаньяма (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Шэмпени (10) – старт; Харпер (15 + 7 передач), Барнс (8), Корнет (6), Брайан (3), К. Джонсон (2).
Милуоки – Кливленд – 118:116 (33:33, 29:30, 31:31, 25:22)
Милуоки: Портер (20 + 8 подборов + 5 перехватов), Роллинз (18 + 9 передач), Кузма (17), Грин (15), Тернер (15) – старт; Симс (11 + 11 подборов), Портис (10), Томас (7), Дженг (5).
Кливленд: Аллен (27 + 11 подборов), Шредер (26), Меррилл (14), Тайсон (14 + 10 подборов), Уэйд (0) – старт; Эллис (14), Брайант (11), Портер (8 + 9 передач), Томлин (2), Нэнс (0).
Хьюстон – Сакраменто – 128:97 (33:22, 44:28, 31:26, 20:21)
Хьюстон: Шеппард (28), Шенгюн (26 + 13 подборов + 11 передач), Дюрэнт (21), Смит (12), Исон (8) – старт; Окоги (14 + 7 подборов), А. Холидэй (7), Грин (5), Кроуфорд (3), Дэвисон (2), Капела (2).
Сакраменто: Уэстбрук (22), Дерозан (15 + 7 передач), Рейно (11 + 8 подборов), Ачиува (6 + 10 подборов), Мюррэй (3) – старт; Клиффорд (15), Плауден (9), Монк (7), Болдуин (5), Хэйс (3), Юбэнкс (1).
Денвер – Бостон – 103:84 (21:24, 26:24, 30:19, 26:17)
Денвер: Йокич (30 + 12 подборов + 6 передач), Стротер (12), К. Джонсон (11), К. Браун (6 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (2) – старт; Хардуэй (14), Валанчюнас (11), Джонс (6 + 7 подборов), Холмс (5), Б. Браун (4), Симпсон (2), Ннаджи (0).
Бостон: Браун (23 + 11 подборов), Уайт (20), Кета (10), Шайерман (9), Хаузер (5) – старт; Гонсалес (5), Уолш (4), Притчард (3), Харпер (3), Вучевич (2 + 8 подборов), Бэнтон (0), Гарза (0).
