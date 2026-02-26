НХЛ: Колорадо обыграли Юту, Анахайм сильнее Эдмонтона
В рамках Национальной хоккейной лиги состоялся ряд очередных матчей регулярного чемпионата.
Результаты матчей 26 февраля
Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерз – 3:1
Шайбы: 33:52 Сандин (Лапьер, Чикран) – 1:0, 40:29 Кэйтс (Сэнхайм, Бринк) – 1:1, 54:08 ван Римсдайк (Чисхольм, Протас) – 2:1, 59:34 Протас – 3:1
Нью-Джерси Девилз - Баффало Сэйбрз – 1:2
Шайбы: 28:10 Томпсон (Кребс, Байрэм) – 0:1, 50:36 Кребс (Томпсон) – 0:2, 57:30 Майер (Джек Хьюз, Братт) – 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг - Торонто Мэйпл Лифс – 4:2
Шайбы: 27:07 Пойнт (Д’Астус, Хольмберг) – 1:0, 27:58 Гонсалвеш (Кучеров, Д’Астус) – 2:0, 42:59 Кучеров (Гонсалвеш, Пойнт) – 3:0, 56:19 Таварес (Нюландер, Найз) – 3:1, 56:30 Пойнт (Кучеров, Гонсалвеш) – 4:1, 57:13 Найз (Нюландер, Мэттьюс) – 4:2
Даллас Старз - Сиэтл Кракен – 4:1
Шайбы: 18:41 Джонстон (Линделль, Харли) – 1:0, 21:43 Дюшен (Харли) – 2:0, 25:35 Стил (Бурк, Грицковиан) – 3:0, 26:14 Джонстон (Хейсканен, Дюшен) – 4:0, 46:46 Эванс – 4:1
Юта Маммот - Колорадо Эвеланш – 2:4
Шайбы: 23:26 Келли (Бернс, Мэнсон) – 0:1, 29:13 Олофссон (Малински, Келли) – 0:2, 30:49 Гюнтер (Сергачев, Келлер) – 1:2, 32:20 Нелсон (Ландескуг, Нечас) – 1:3, 33:20 Гюнтер (Макбэйн, Кули) – 2:3, 37:17 Нечас (Макар, Ничушкин) – 2:4
Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс – 2:3 (ОТ)
Шайбы: 1:58 О’Коннор (Босер) – 1:0, 11:42 Коннор (Шайфли) – 1:1, 20:38 Кэйн (Петтерссон) – 2:1, 38:45 Виларди (Шайфли, Шенн) – 2:2, 61:37 Перфетти (Лаури, Сэмберг) – 2:3
Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс – 4:6
Шайбы: 10:59 Дорофеев (Лачински, Смит) – 0:1, 14:31 Байфилд (Панарин, Кларк) – 1:1, 34:44 Кемпе (Копитар, Панарин) – 2:1, 48:07 Сиссонс (Боумэн, Хилл) – 2:2, 51:16 Саад (Сиссонс, Хольц) – 2:3, 52:21 Смит (Лачински, Макнэбб) – 2:4, 53:26 Байфилд (Кузьменко) – 3:4, 55:59 Дорофеев (Лачински, Боумэн) – 3:5, 58:54 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 4:5, 59:32 Барбашев (Гертл, Макнэбб) – 4:6
Анагайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз – 6:5
Шайбы: 0:13 Рословик (Савой, Нерс) – 0:1, 9:03 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Савой) – 0:2, 10:30 Мур (Харкинс, Джонстон) – 1:2, 23:01 Киллорн (Карлссон, Мактавиш) – 2:2, 38:45 Хайман (Экхольм, Бушар) – 2:3, 39:20 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 2:4, 41:30 Карлссон (Труба, Крайдер) – 3:4, 42:55 Зеллвегер (Гудас, Терри) – 4:4, 45:53 Савой (Подколзин, Экхольм) – 4:5, 46:39 Сеннеке (Лакомб) – 5:5, 58:46 Готье – 6:5
