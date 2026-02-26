Игрок Реала покинул стадион в карете "скорой помощи"

Травма защитника мадридского Реала Рауля Асенсио стала мрачным событием во время матча плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики из Лиссабона.

Игрок был вынужден оставить игру и был экстренно госпитализирован.

Инцидент произошел на 71-й минуте напряженного матча, когда Асенсио столкнулся с собственным одноклубником Эдуардо Камавингой в борьбе за мяч. Испанский футболист упал на газон, получив травму шеи и не смог самостоятельно подняться и продолжить игру.

Медики Реала после осмотра и оказания первой помощи поняли, что ситуация серьезная. Асенсио был аккуратно перенесен на носилки и вынесен за пределы поля. Вскоре стало известно, что футболист был немедленно отправлен в больницу для экстренного обследования.

Без Асенсио Реал все равно довел матч до победного конца и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов..

