Реал нашел нациста и вывел его из стадиона

Мадридцы отреагировали быстро.
Сегодня, 07:45       Автор: Василий Войтюк
Фаны Реала / Getty Images
Фаны Реала / Getty Images

Перед стартом матча Лиги чемпионов между мадридским Реалом и лиссабонской Бенфикой случился неприятный инцидент.

Один из фанатов "сливочных" попал в телеэфир, показывая при этом традиционное "нацистское приветствие".

Служба охраны стадиона Бернабеу идентифицировала мужчину, нашла его и вывела из арены.

Напомним, что матч проходил под лозунгом "Нет расизму" из-за ситуации в первой встрече между командами.

