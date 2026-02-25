iSport.ua
Реал Мадрид ищет замену Куртуа

Рассматривают двух молодых вратарей.
Сегодня, 12:54       Автор: Валентина Чорноштан
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Из-за возраста основного голкипера Реала Тибо Куртуа клуб рассматривает ему замену, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, испанская команда ищет вратаря на смену 33-летнему бельгийцу, чтобы ротация прошла безболезненно для Реала и не повлияла на результаты мадридцев.

Среди основных кандидатов: Грегор Кобель из дортмундской Боруссия Дортмунд и Барт Вербрюгген, выступающий за Брайтон.

Отмечается, что возможный уход Андрея Лунина также влияет на ситуацию, поскольку он мог стать временным преемником Куртуа, пока клуб не подпишет нового вратаря.

К слову, Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

