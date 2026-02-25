Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником

Хавбек остается в Серия А еще на пять лет.

Уэстон Маккенни останется в Серия А.

Ювентус согласовал новый контракт с американским хавбеком. По новому соглашению игрок будет выступать за старую сеньору до 2030 года.

Отмечается, что 27-летний полузащитник будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год. Издание добавляет, что его зарплата будет увеличиваться с каждым сезоном.

О продлении контракта туринский клуб объявит на следующей неделе. В этом сезоне Уэстон провёл 25 матчей, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Италии.

Тем временем после серии поражений в Лиге чемпионов Ювентус определился с судьбой своего главного тренера.

