iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником

Хавбек остается в Серия А еще на пять лет.
Сегодня, 08:03       Автор: Валентина Чорноштан
Уэстон Маккенни / Getty Images
Уэстон Маккенни / Getty Images

Уэстон Маккенни останется в Серия А.

Ювентус согласовал новый контракт с американским хавбеком. По новому соглашению игрок будет выступать за старую сеньору до 2030 года.

Отмечается, что 27-летний полузащитник будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год.  Издание добавляет, что его зарплата будет увеличиваться с каждым сезоном.

О продлении контракта туринский клуб объявит на следующей неделе. В этом сезоне Уэстон провёл 25 матчей, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Италии.

Тем временем после серии поражений в Лиге чемпионов Ювентус определился с судьбой своего главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Уэстон Маккени

Статьи по теме

Ювентус определился с судьбой Спаллетти Ювентус определился с судьбой Спаллетти
Нападающий Байера заинтересовал грандов Серии A Нападающий Байера заинтересовал грандов Серии A
Ювентус попытается сохранить в составе Влаховича Ювентус попытается сохранить в составе Влаховича
Ювентус дома проиграл Комо Ювентус дома проиграл Комо

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 110:54
Стамбул-парк планирует долгосрочный контракт с Ф-1
Украина10:27
Китаев раскрыл, как искали другой стадион для матча с Оболонью
Лига Чемпионов10:00
Лига чемпионов: превью 1/16 финала — Реал и ПСЖ должны дожать соперников, Ювентус будет спасаться
Бокс09:55
Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing
ЧМ-202609:26
На ЧМ-2026 планируют ввести правило против затягивания игры
НБА08:59
НБА: Кливленд обыграл Нью-Йорк, Торонто уступил Оклахоме
Европа08:29
Игрок Барселоны - об Винисиусе: "Остаётся только молиться"
Европа08:03
Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником
Европа07:35
Чемпион мира 2022 выбыл на неопределённый срок
Европа07:13
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK