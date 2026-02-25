НБА: Кливленд обыграл Нью-Йорк, Торонто уступил Оклахоме
В ночь на среду, 25 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 25 февраля
Индиана - Филадельфия - 114:135 (38:30, 27:45, 20:31, 29:29)
Индиана: Нембхард (23), Джонс (13), Шеппард (12), Уокер (8+10 подборов+6 передач), Хафф (4) - старт; Поттер (23), Джексон (15), Браун (9+10 подборов), Макконнелл (7).
Филадельфия: Макси (32+9 подборов+8 передач), Эмбиид (27), Эджкомб (23+7 подборов), Убре (12), Барлоу (0) - старт; Граймс (15), Уотфорд (12), Бона (6), Драммонд (2), Эдвардс (2), Терри (2), Пэйн (2), Уокер (0).
Атланта - Вашингтон - 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34)
Атланта: Александер-Уокер (16), Оконгву (10+10 подборов+7 передач), Макколлум (8), Дэниелс (6+8 подборов+7 передач), Джонсон (5) - старт; Куминга (27+7 подборов), Кисперт (12), Винсент (11), Рисаше (9+9 подборов), Лэндейл (6), Гуе (6+11 подборов), Уоллес (3).
Вашингтон: Джордж (11), Джонсон (8), Кулибали (8+4 блок-шота), Вукчевич (5), Кэррингтон (3+10 подборов+7 передач) - старт; Райли (18), Уоткинс (14), Шемпени (14), Купер (7), Уильямс (5), Гилл (5).
Бруклин - Даллас - 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)
Бруклин: Портер (26), Клауни (22), Клекстон (16+9 передач), Траоре (8+6 передач), Демин (3) - старт; Мэнн (17), Агбаджи (9), Шарп (7), Вольф (4), Павелл (2).
Даллас: Маршалл (21+7 передач), Кристи (13+7 подборов), Вашингтон (13), Геффорд (9), Миддлтон (6) - старт; Бегли (22), Уильямс (19+10 передач), Томпсон (17), Калеб Мартин (3), Пауэлл (0), Келли (0), Джонс (0), Джонсон (0).
Кливленд - Нью-Йорк - 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29)
Кливленд: Митчелл (23), Харден (20), Аллен (19+10 подборов), Э. Мобли (12+7 подборов), Вейд (11+8 подборов) - старт; Тайсон (12+8 подборов), Брайант (5), Эллис (4), Шредер (3), Браун II (0), Портер (0), Томлин (0), Мэррилл (0), Проктор (0).
Нью-Йорк: Брансон (20), Бриджес (18), Таунс (14+7 подборов+5 потерь), Харт (10), Ануноби (5) - старт; Робинсон (11+16 подборов), Диавара (5), Альварадо (5), Коллек (4), Шемет (2), Хукпорти (0), Сохан (0), Кларксон (0), Джонс (0).
Торонто - Оклахома - 107:116 (32:25, 19:35, 29:38, 27:18)
Торонто: Барретт (21+8 подборов), Квикли (17), Барнс (15+7 передач+4 блок-шота), Ингрем (15+6 передач), Мюррей-Бойлс (4) - старт; Уолтер (17), Шед (13), Мамукелашвили (3), Беттл (2), Дик (0).
Оклахома: Уоллес (27+8 подборов+7 передач), Джо (22), Дорт (15), Хартенштайн (11+9 подборов), Холмгрен (7+9 подборов) - старт; Карузо (16), Виггинс (8), Маккейн (5), Топич (3), Джейлин Уильямс (2+8 подборов), К. Уильямс (0).
Милвоки - Майами - 128:117 (30:29, 33:29, 26:35, 39:24)
Милвоки: Портер (32+7 подборов+7 передач), Роллинз (21), Кузма (19), Грин (8), Тернер (2) - старт; Портис (21), Дженг (11), Симс (8+10 подборов), Томас (6).
Майами: Павелл (26+6 потерь), Адебайо (18+9 подборов), Виггинс (16+8 подборов), Ларссон (10), Митчелл (8+8 передач) – старт; Вэйр (14+8 подборов), Хирро (14+6 передач), Хакес (9), Якучионис (2), Смит (0), Гарднер (0).
Новый Орлеан - Голден Стейт - 113:109 (31:19, 15:20, 31:33, 36:37)
Новый Орлеан: Уильямсон (26), Бэй (18), Мюррей (13+5 потерь), Джордан (6+8 подборов), Джонс (5+5 перехватов) - старт; Пул (12), Маткович (10+8 подборов), Квин (8+7 подборов), Фирс (8), Макгауэнс (7).
Голден Стейт: Мелтон (28), Муди (24), Сантос (15+12 подборов+6 потерь), Др. Грин (11+7 подборов+6 передач), Спенсер (5) - старт; Подземские (16+15 подборов), Пост (6+9 подборов), Пейтон II (4), Ричард (0).
Чикаго - Шарлотт - 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33)
Чикаго: Бузелис (32+7 подборов), Уильямс (11), Ябуселе (11), Гидди (8+5 потерь), Окоро (7) – старт; Секстон (10), Ричардс (6), Диллингем (6), Миллер (5), Джонс (3), Олбрич (0).
Шарлотт: Миллер (23+6 потерь), Книппел (21), Болл (16+7 передач), Бриджес (16+7 подборов), Диабати (9+7 подборов) - старт; Г. Уильямс (11), Грин (11), Уайт (10), Мэнн (7), Коннотон (5), Тиллман (2), Колкбреннер (0), Джеймс (0).
Финикс - Бостон - 81:97 (26:21, 20:29, 11:30, 24:17)
Финикс: Гиллеспи (15), Грин (13), Данн (10), О’Нил (9), Уильямс (2) – старт; Аллен (14), Коффи (6), Малуач (5), Игодаро (4), Бри (3), Буэй (0), Флемминг (0).
Бостон: Вайт (22+8 подборов+8 передач), Хаузер (16), Кета (14+13 подборов), Шаерман (11+11 подборов), Харпер (8) - старт; Вучевич (8), Притчард (8), Уолш (5), Гарза (3), Гонсалес (2), Тонджей (0), Бентон (0).
Портленд - Миннесота - 121:124 (27:33, 32:29, 35:34, 27:28)
Портленд: Холидей (22+5 потерь), Грант (21), Мюррей (16), Клинган (11+15 подборов), Камара (11) – старт; Хендерсон (19), Тайбул (10), Крейчи (8), Сиссоко (3).
Миннесота: Эдвардс (34+5 потерь), Макдениэлс (29+5 блок-шотов), Дивинченцо (19), Рэндл (13+7 подборов+6 передач), Гобер (10+19 подборов) - старт; Род (8), Досунму (7), Хайленд (2), Шеннон (2).
Лейкерс - Орландо - 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)
Лейкерс: Дончич (22+9 подборов+15 передач), Джеймс (21+5 потерь), Эйтон (21+13 подборов), Ривз (18), Смарт (3) – старт; Хатимура (10), Кеннард (9), Ларевия (3), Вандербилт (2), Клебер (0).
Орландо: Банкеро (36+10 подборов+6 передач), Бейн (22+6 передач), Картер (20+12 подборов), Силва (13), Блэк (8) – старт; Ховард (4), М. Вагнер (4), Айзек (3), Картер (0), Ричардсон (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!