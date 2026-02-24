iSport.ua
Лига чемпионов: превью 1/16 финала — Реал и ПСЖ должны дожать соперников, Ювентус будет спасаться

Сегодня, 15:02       Автор: Василий Войтюк

Дополнительный раунд плей-офф Лиги чемпионов перешёл в следующую стадию — ответных матчей в каждой паре.

Накануне состоялись четыре матча, которые уже определили ещё четырёх участников 1/8 финала, теперь знакомим вас со следующими парами.

25 февраля, 19:45 | Аталанта (15) — Боруссия Д (17): первый матч 0:2

Самая ровная пара этого раунда плей-офф после первого матча уже далеко не выглядит такой равной. Боруссия Дортмунд одержала победу с разницей в два мяча, что значительно улучшило её шансы перед игрой в Италии.

Аталанта ещё перед первым матчем не могла рассчитывать на Де Кетеларе и Распадори — не сыграют они и на этот раз. Но и у Боруссии потери были весьма серьёзные: не могли сыграть Шлоттербек, Джан и Зюле. В центре обороны вышел молодой дебютант, но даже это не помешало «шмелям» сохранить ворота «сухими».

В ответном матче эти же проблемы сохраняются, и для дортмундцев это будет ещё одно серьёзное испытание.

По версии betking на победу Аталанти можно поставить с коэффициентом 2.05, тогда как потенциальный успех Боруссии оценивается показателем 3.33. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.00.

25 февраля, 22:00 | Реал Мадрид (9) — Бенфика (24): первый матч 1:0

Мадридский Реал находится в достаточно неопределённом состоянии. Команда будто только набрала форму, как тут же с большим трудом минимально обыграла Бенфику, а затем уступила Осасуне в чемпионате.

В матче выходных «сливочные» допустили немало ошибок, поэтому должны значительно повысить уровень концентрации на следующую встречу.

У Реала есть определённые проблемы, но ничего нового — Беллингем и Милитао давно восстанавливаются, без Родриго команда уже играла в нескольких предыдущих матчах. Под вопросом участие Гейсена, и с учётом игры защитников против Осасуны это может стать проблемой.

Бенфика также не без трудностей. Предыдущий матч пропускал важный полузащитник Фредрик Аурснес.

По версии betking на победу Реал Мадрид можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как потенциальный успех Бенфики оценивается показателем 6.50. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.75.

25 февраля, 22:00 | Ювентус (13) - Галатасарай (20): первый матч 2:5

Первый матч между этими командами стал едва ли не главной сенсацией. Да, было понятно, что Галатасарай – непростой соперник, но после того, как Ювентус повел в счете 2:1, совсем не ожидалось, что команда проиграет 2:5.

У турок теперь будет одна, но, возможно, не самая простая задача — не пропустить три мяча. Ювентусу придется обойтись без двух левых защитников, ведь и Камбясо, и Кабаль получили дисквалификации, поэтому ожидаем на поле атакующего Костыча.

Не будет и нападающих – Милика и Влаховича. Под вопросом также участие Бремера.

А вот у Галатасарая, проигравшего свой предыдущий матч в чемпионате, играя полурезервным составом, тоже есть важная проблема — у Виктора Осимхена повреждения.

По версии betking на победу Ювентуса можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как потенциальный успех Галатасарая оценивается показателем 5.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 5.50.

25 февраля, 22:00 | ПСЖ (11) - Монако (21): первый матч 3:2

Монако в первом матче против ПСЖ смогло их напугать, а фанатов заставило поверить, что у действующего обладателя Лиги чемпионов есть проблемы. Но ПСЖ тогда отыгрался и даже выиграл выездной матч.

На выходных Монако провернуло такой же трюк в чемпионате: также уступало 0:2 и в итоге победило на выезде. Теперь нужно делать еще один камбек – на этот раз на поле главного соперника.

В первом матче травму получил Усман Дембел. Он пропустил поединок против Меца, и пока неясно, выйдет ли на поле на этот раз. Кроме того, под вопросом и участие юного Сенни Маюлу.

А вот у Монако травмированных очень много, в их числе и Магнес Аклиуш, пропускавший матч против Ланса. Это, конечно, не увеличивает шансы монегасков.

По версии betking на победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 1.28, тогда как потенциальный успех Монако оценивается показателем 9.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 6.66.

