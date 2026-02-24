iSport.ua
Нидерланды присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Уже семь стран недовольны решением МОК.
Сегодня, 19:30
НОК Нидерландов заявил, что также будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Напомним, что на турнир были допущены спортсмены террористов с национальной символикой.

Ряд стран, включая Украину, заявили о бойкоте церемонии, а некоторые - даже о полном игнорировании всех официальных мероприятий.

Нидерланды стали уже седьмой страной, которая присоединилась к бойкоту.

НОК Нидерландов выражает сожаление по поводу того, что росийские и белоруские спортсмены будут соревноваться под собственными флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии. Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны на официальных мероприятиях, таких как церемония открытия и церемонии награждения. Надеялись, что этому можно будет предотвратить с помощью дипломатического давления, но это оказалось невозможным.

Ранее также к бойкоту присоединились сразу четыре страны.

