Нидерланды присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Уже семь стран недовольны решением МОК.
НОК Нидерландов заявил, что также будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Напомним, что на турнир были допущены спортсмены террористов с национальной символикой.
Ряд стран, включая Украину, заявили о бойкоте церемонии, а некоторые - даже о полном игнорировании всех официальных мероприятий.
Нидерланды стали уже седьмой страной, которая присоединилась к бойкоту.
НОК Нидерландов выражает сожаление по поводу того, что росийские и белоруские спортсмены будут соревноваться под собственными флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии. Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны на официальных мероприятиях, таких как церемония открытия и церемонии награждения. Надеялись, что этому можно будет предотвратить с помощью дипломатического давления, но это оказалось невозможным.
Ранее также к бойкоту присоединились сразу четыре страны.
