Президент Мексики заявила, что для проведения ЧМ-2026 есть все гарантии

В стране идет буквально война между властью и наркокартелями.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ситуация в стране никак не помешает проведению ЧМ-2026.

Напомним, что сейчас в Мексике идет война с наркокартелями, из-за чего в стране идут почти боевые действия. Боевики буквально сражаются с вооруженными силами страны.

Тем не менее Шейнбаум заявила, что не видит никаких сложностей с проведением ЧМ-2026 в стране.

Президент гарантировала сам факт проведения мундиаля, а также заявила, что болельщикам ничего не будет грозить.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В Мексике матчи турнира состоятся в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.

