Заокеанский гранд остался без тренера

Марсело Гальярдо анонсировал уход из Ривер Плейт. Матч аргентинской Суперлиги против Банфилда 27 февраля станет последним для него в качестве главного тренера, сообщает TyC Sports.

Специалист решил покинуть столичный коллектив на фоне неудачного старта сезона. Ривер Плейт Гальярдо одержал всего 2 победы в шести турах первенства. Еще трижды "миллионеры" проиграли и идут на 10-й строчке.

Главным претендентом на замену Гальярдо стал бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Эксцентричный специалист остался без работы две недели назад. Его уволил бразильский Атлетико Минейро.

К слову, американский Интер Майами разгромно проиграл Лос-Анджелесу на старте сезона МЛС.

