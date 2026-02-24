iSport.ua
Заокеанский гранд остался без тренера

Экс-тренер сборной Аргентины готов подставить плечо.
Сегодня, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Марсело Гальярдо / Getty Images
Марсело Гальярдо / Getty Images

Марсело Гальярдо анонсировал уход из Ривер Плейт. Матч аргентинской Суперлиги против Банфилда 27 февраля станет последним для него в качестве главного тренера, сообщает TyC Sports.

Специалист решил покинуть столичный коллектив на фоне неудачного старта сезона. Ривер Плейт Гальярдо одержал всего 2 победы в шести турах первенства. Еще трижды "миллионеры" проиграли и идут на 10-й строчке.

Главным претендентом на замену Гальярдо стал бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Эксцентричный специалист остался без работы две недели назад. Его уволил бразильский Атлетико Минейро.

К слову, американский Интер Майами разгромно проиграл Лос-Анджелесу на старте сезона МЛС.

