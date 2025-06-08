Роналду отказал аргентинскому гранду перед Клубным ЧМ-2025

Португалец мог оказаться на родине Лионеля Месси.

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду действительно мог сыграть на Клубном чемпионате мира. Форвард аравийского Ан-Насра отверг предложение Ривер Плейт, сообщает Ole.

Аргентинский гранд выходил на португальца с идеей сыграть на турнире в США. Контактировал с Роналду лично главный тренер "миллионеров" Марсело Гальярдо. Однако, нападающий отказал 48-летнему специалисту.

В минувшем сезоне Роналду провел 41 матч во всех турнирах, в которых оформил 35 голов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Контракт с Ан-Насром рассчитан до 30 июня.

К слову, аравийский Аль-Хиляль стремится переманить Роналду из Ан-Насра.

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