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Футбол

Роналду может сменить один саудовский гранд на другой

Португальца хотят видеть в Аль-Хиляле.
Сегодня, 17:44       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду пока еще не определился со своим будущим, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, сейчас стороны ведут переговоры со новом контракте, однако не все так просто.

Влиятельные люди в Саудовской Аравии хотят, что Роналду подписал краткосрочный контракт с Аль-Хилялем, чтобы сыграть на клубном ЧМ против Реала.

На текущий момент неизвестно, как сам португалец относиться к такому шагу. Однако считается, что форвард примет окончательное решение в течение двух недель.

Также ранее сообщалось, что Маркус Рэшфорд тоже может переехать в неожиданном направлении.

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