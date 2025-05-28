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Футбол

Представители звезды МЮ встретились с руководством Барселоны

Маркус Решфорд может оказаться в состоянии каталонцев.
Сегодня, 15:11       Автор: Василий Медвидь

Воспитанник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд летом может сменить команду.

Как сообщает Sport.es, представители англичанина провели встречу с руководством Барселоны. Каталонцы заинтересованы в подписании игрока.

Переход вингера может быть оформлен на правах аренды на сезон-2025/26.

Также стоит отметить, что инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что Решфорд хочет определиться со своим следующим клубом до середины июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подпишет сына культового футболиста.

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